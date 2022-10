LIVE CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Ajax: (2-0) Kvara incredibile

Premere f5 per gli aggiornamenti

33′ – Ammonito Sanchez

28′ – Klaassen serve Taylor che va al tiro, palla che va sul l’esterno della rete

27′ – Ammonito Klaassen

23′ – Errore di Anguissa, Taylor serve Berghuis che tira al volo, deviato dalla difesa in angolo

17′ – Goooolllll – Assist di Kvara per Raspadori che va al tiro, imparabile per Pasveer

14′ – Spunto di Kvara, entra in area, respinge l’Ajax, tiro al volo di Raspadori, palla di poco sopra la traversa

13′ – Assist di Bergwijn per Kudus che tira, palla sul fondo

9′ – Tiro di Bergwijn deviato, parato da Meret

4′ – Gooolllll – Assist per Lozano che di testa scavalca Pasveer

2′ – Lobotka serve Kvaratskelia che va al Cross, respinge Timber

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio al match

18,31 – L’Ajax rientra negli spogliatoi



18,25 – Il Napoli rientra negli spogliatoi

Giuntoli: “Siamo molti orgogliosi. Per troppi anni ignorato il calcio italiano. Serata importante per passare il turno. Gara difficile. Osimhen? Tutti possono giocare con tutti. Io sto benissimo a Napoli. Ho 2 anni di contratto e onestamente non sto pensando ad altre squadre”.

18,08 – Entra, tra i fischi, l’Ajax

18,06 – Ingresso del Napoli, tra canti e cori dei tifosi azzurri.

17,58 – E’ la volta degli estremi difensori del Napoli

17,57 – Ingresso dei portieri dell’Ajax

I due capitani. Per il Napoli, Di Lorenzo. Per l’Ajax, Blind

FORMAZIONI

Arbitro: Zwayer; Ass1: Lupp; Ass2: Achmuller; IV: Jablonsk; VAR: Osmers; AVAR: Fritz

I convocati:

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,45, si giocherà per la quarta giornata di Champions League, tra il Napoli e l’Ajax. All’andata gli azzurri vinsero per 1-6, i lanceri cercheranno un pronto riscatto per dimenticare la sfida della Johan Cruijff Arena. Per gli azzurri out Rrahamani, mentre per gli olandesi gli infortunati Kaplan e Rensch, oltre allo squalificato Tadic. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco