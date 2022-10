LIVE CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Ajax

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Zwayer; Ass1: Lupp; Ass2: Achmuller; IV: Jablonsk; VAR: Osmers; AVAR: Fritz

I convocati:

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,45, si giocherà per la quarta giornata di Champions League, tra il Napoli e l’Ajax. All’andata gli azzurri vinsero per 1-6, i lanceri cercheranno un pronto riscatto per dimenticare la sfida della Johan Cruijff Arena. Per gli azzurri out Rrahamani, mentre per gli olandesi gli infortunati Kaplan e Rensch, oltre allo squalificato Tadic. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco