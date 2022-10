Incocciati: “Scegliere tra Osimhen, Raspadori e Simeone è un problema”

Giuseppe Incocciati, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione PUnto NUovo Sport Show. “Scegliere tra Osimhen, Raspadori e Simeone è un problema, ma ne è uno sano per fortuna. Tutti i calciatori sono in perfetta sintonia con l’allenatore e mettono al primo posto lo spirito di squadra e non quello egoistico. Testimonia che nello spogliatoio c’è un’ottima aria. La gara contro l’Ajax non andrà presa sottogamba, altrimenti si rischiano brutte sorprese. Sono fiducioso che il Napoli darà buona dimostrazione della propria forza ancora una volta, ne sono sicuro. Ad agosto sembrava che la società non avesse alcuna voglia di intervenire sul mercato e invece ha fatto ricredere tutti con un super lavoro. Il Napoli meritatamente sta ricoprendo le posizioni che ha raggiunto, sia in Champions che in Serie A. Scudetto? Chi è il matto che può dire il contrario: ad oggi il Napoli è la principale contendente. Il campionato però è lunghissimo e verranno momenti poco semplici. E lì tornerà utile avere calciatori che mettono la squadra al primo posto. Lo scorso anno non è sempre stato così. Molti giocatori, soprattutto i più rappresentativi, sono venuti meno. Insigne su tutti, in alcune partite clou della passata stagione è sembrato addirittura non scendere in campo”.