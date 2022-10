Giugliano: “DeLa non ci sarà al pranzo Uefa, Kroll chiese a Iuliano di firmargli il contratto”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto Michele Giugliano, patron di Villa D’Angelo: “Il presidente De Laurentiis non verrà al pranzo Uefa, quasi certamente verrà il figlio. Ci sarà invece Ruud Krol che vive in Spagna, ma adesso è a Napoli e ci viene anche spesso. Mi ha confidato anche che quando venne a Napoli non aveva ancora il contratto. Prima di giocare la gara con la Fiorentina chiese a Iuliano di firmare il contratto, questo per dire quanta voglia aveva di giocare nel Napoli.

Oggi mangeranno una tagliata di calamari, un antipasto di vongole veraci. Poi un risotto agli agrumi e tartare di gamberi e lasagna di spigola. E’ appena arrivato Giuntoli e poi ci sarà una bella torta. Ieri invece sono venuti gli arbitri, al tedesco abbiamo fatto un antipasto di mare, un risotto alla pescatora e una spigola al sale senza patate perché in Germania mangia sempre patate! Vedo un ambiente molto sereno attorno al Napoli e questo fa ben sperare”.