(Foto) – Napoli-Ajax, scontri tra tifosi nella notte: agguato in trattoria davanti ai bambini, quattro ultrà olandesi feriti

Quattro tifosi olandesi dell’ Ajax sono rimasti feriti in due distinti episodi ieri sera a Napoli, dove stasera si giocherà la partita di Champions League tra il Napoli e i lancieri di Amsterdam. Per tre di loro sono state necessarie le cure in ospedale. Il primo episodio è avvenuto a largo Banchi Nuovi, nel centro storico di Napoli, dove due olandesi sono stati aggrediti presumibilmente da tifosi napoletani e uno di loro ha riportato una ferita alla testa. Medicato all’ospedale dei Pellegrini, è stato giudicato guaribile in 15 giorni.

Photogallery e fonte Il Mattino