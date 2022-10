[Formazioni] Napoli/Ajax, Olivera in vantaggio su Mario Rui. Sciolto il dubbio in attacco per Shreuder

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,45, il Napoli affronterà l’Ajax per la quarta giornata del girone A di Champions League. Gli azzurri con un punto avrebbero la matematica certezza del passaggio del turno. Per Spalletti tre ballottaggi di formazione. Al posto dell’infortunato Rrahmani probabilmente giocherà Juan Jesus. A sinistra Olivera dovrebbe averla spuntata su Mario Rui a sinistra. Infine Lozano al posto di Politano come nel match dell’andata con Raspadori e Kvaratskelia a completare l’attacco. Per il tecnico degli olandesi Shroeder sarà Brobbey la punta di riferimento, vista l’assenza di Tadic per squalifica. Ai lati Kudus e Bergwuijn. In difesa al posto dell’infortunato Reusch giocherà Sanchez.

Fonte: CdS