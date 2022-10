Di Caro, GdS: “In campionato, il dualismo Milan-Napoli può proseguire per il resto della stagione”

Andrea Di Caro, vice direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Auguro al Napoli di no essere solo bello, ma anche vincente. Questa squadra rinnovata ha trovato l’alchimia giusta, ma siamo all’inizio del campionato e pure l’anno scorso il Napoli partì bene. Il Napoli deve mantenere questo entusiasmo e questa spensieratezza che lo porta ad affrontare avversari più blasonati senza timori e tensioni. Probabilmente passerà il girone, ma non credo che andrà troppo avanti in Champions, a differenza invece del Napoli che è imprevedibile.

In campionato, il dualismo Milan-Napoli può proseguire per tutto il resto della stagione.

Raspadori è un ragazzo educato ed intelligente. Ha scelto il Napoli: non è venuto per guadagnare di più, ma perché lo ha voluto ed ha una marcia in più. Mi sembra anche un ragazzo umile, ha tutte le qualità per fare bene e per piacere a Spalletti che ha un carattere particolare”.