Champions League – Inter beffa finale ma pari d’oro: 3-3 con il Barcellona

Impresa sfiorata per l’Inter. I neroazzurri pareggiano 3-3 in casa del Barcellona nella 4ª giornata del gruppo C di Champions League in una partita pazza e bellissima. Spagnoli avanti con Dembelè sul finire del primo tempo poi succede di tutto nella ripresa. L’Inter pareggia prima con Barella e poi ribalta il risultato con Lautaro, Lewandowski pareggia per il Barça, Gosens riporta avanti i neroazzurri al 89′ min ma un minuto dopo gli spagnoli ripareggiano di nuovo con Lewandowski. A tempo scaduto Asslani si divora il gol vittoria per la squadra di Inzaghi, espulso nel finale. Un punto comunque d’oro per l’Inter che rimane al secondo posto a +3 punti sul Barcellona e adesso basterà battere il Viktoria Plzen o che il Barcellona non vinca la prossima partita per accedere agli Ottavi di finale