Champions League – Bayern in scioltezza, colpo Tottenham, sogno Bruges

Tantissimi gol e altri verdetti ufficiali nelle partite del Mercoledì della 4ª giornata di Champions League. Nel gruppo B continua la favola del Bruges, che fa 0-0 in Spagna con l’Atletico Madrid e si qualifica agli ottavi di finale con due turni di anticipo. Belgi sempre al comando nel girone a +4 punti sul Porto, che espugna Leverkusen battendo 3-0 il Bayer e va a +2 punti suo Colchoneros. Quarta vittoria di fila per il Bayern Monaco, che vince 4-2 in Repubblica Ceca con il Victoria Plzen, accede agli ottavi ed ipoteca il primo posto nel girone C (Inter). Importante vittoria del Tottenham, che batte 3-2 l’Eintracht Francoforte e si prende la vetta del gruppo D. Colpo grosso del Marsiglia, che vince 2-0 in casa dello Sporting Lisbona, aggancia i portoghesi al secondo posto nel girone ma è avanti per gli scontri diretti