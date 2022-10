Biasin, giorn.: “Stasera il Napoli può indirizzare il girone”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Stasera il Napoli può indirizzare il girone. Importante sarà fare la fase difensiva messa in campo ad Amsterdam. L’Inter invece deve fare una partita da squadra. Brozovic è l’imprescindibile nerazzurro, ma è infortunato. Per fortuna c’è l’alternativa, ma è giovane e deve crescere.

A Napoli non vedo neanche un muso lungo. Anche chi gioca 20 minuti vuole dimostrare. Il primato è diverso rispetto a quello dell’anno scorso, è più solido e poi i numeri sono micidiali. Questa però è una stagione strana e quel buco di un mese e mezzo può cambiare tutti gli equilibri, ma ad oggi nessuna avversaria sembra essere più forte del Napoli.

Nella mia griglia di partenza, ad agosto, il 15 agosto, ragionavo su Milan, Inter, Juventus e Roma e poi mettevo il Napoli perché c’erano tanti dubbi. Quando stravolgi la rosa e prendi calciatori non troppo conosciuti il dubbio viene. Ma, il Napoli ha dimostrato di avere un grande dirigente quale è Giuntoli e un ottimo allenatore.

Il livello del campionato non si è abbassato. Ad esempio, credo che l’Udinese non durerà tutta la stagione, ma gioca un calcio molto europeo e inverse squadre stanno andando su questa idea di calcio. I giocatori sono tanti e l’idea che un georgiano non potesse essere in grado di reggere è stata clamorosamente smentita dalla campagna acquisti del Napoli”.