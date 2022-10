Amoruso: “Kvara anche quando gioca male fa la differenza”

, programma radiofonico in onda su, è intervenutoex calciatore di, che ha parlato dell’inizio di stagione dei partenopei: “Non mi stupisce un simile inizio, perché è una squadra maturata nel corso degli ultimi anni. Non c’è spazio per nessuna osservazione critica, escludendo la puntualizzazione circa l’operato fantastico della società e del tecnico. Mi aspetto uncresciuto, il quale dovrà procedere lungo questa scia sino alla fine della stagione. È divertente vedere questa orchestra in campo che non sbaglia nessuna nota“. Su Kvaratskhelia : “È uno dei quei giocatori che quando gioca male fa ugualmente la differenza. Conoscevo già questo ragazzo:, protagonista del suo trasferimento in, me ne parlava sempre con tanta enfasi. Ha grandi qualità, soprattutto in. L’anno prossimo potrà essere ancora più decisivo in particolari meccanismi del calcio italiano“. Su: “L’argentino sta facendo benissimo e si sta ritagliando sempre più spazio. Ildeve puntare su calciatori non titolari ma determinanti come il, a lungo andare questo potrà essere un fattore“.