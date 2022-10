Alfred Schrouder ci crede ancora: «L’Ajax non può mollare». Tifoso accoltellato

Alfred Schrouder crede ancora nella qualificazione e al Maradona vuole ripartire dal primo tempo dell’andata: «Fino al loro secondo gol eravamo ancora in partita. Dobbiamo giocare meglio col pallone, ma anche senza. Non siamo fragili, ma un po’ instabili, d’altronde non si può avere un livello altissimo in tutte le partite».

L’allenatore dell’Ajax riconosce il valore degli avversari: «Il Napoli, che ha battuto 4-1 il Liverpool ed è primo, è molto forte, ma noi crediamo ancora nella qualificazione. Dobbiamo vincere per sperare. Siamo una grande squadra».

Steven Bergwijn vuole cancellare l’andata,: «Nello spogliatoio abbiamo parlato tanto, non ci resta che dimostrare tutto in campo».

La vigilia è stata scossa da un’aggressione a un giovane tifoso dell’Ajax avvenuta la notte tra lunedì e martedì a pochi passi dal centro storico: accoltellato a una gamba, l e sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione.

Fonte: CdS