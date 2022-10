YOUTH LEAGUE – Successo romanzesco del Milan. Colpo esterno della Juventus

In attesa che scendono in campo le prime squadre, questo pomeriggio è toccato alle compagini Under 18 in Youth League. Il Milan di Ignazio Abate, dopo un inizio di stagione, complicato, si sta lentamente riprendendo. Questo pomeriggio i rossoneri hanno sconfitto il Chelsea per 3-1, confermandosi dopo il pari di Londra. La Juventus invece espugna il terreno del Maccabi Tel Aviv per 1-3. Domani sarà la volta del Napoli, in casa contro l’Ajax e l’Inter sul terreno del Barcellona.

MARCATORI: 63′, 90′ Alesi (M), 84′ Webster r. (C), 86′ Longhi (M)

MILAN: Nava, Bakoune, Simic, Paloschi (dal 90’+1′ Stalamch), Bartesaghi (dall’86’ Bozzolan); Gala, Marshage, Zeroli (dal 90’+1′ Parmiggiani); Alesi, Lazetic (dal 33′ Traoré), El Hilali (dall’86’ Longhi). A disp. Torriani, Eletu (all. Abate).

CHELSEA: Curd, Gilchrist, Humpherys, Akomeah, Hughes; Dyer (dal 68′ Soonsup-Bell), Webster, Hall; Mendel-Idowu (dal 68′ Silcott-Duberry, dal 78′ Runham), Casteldine, Tauriainen (dal 40′ Thomas). A disp. Merrick, Acheampong, Mcmahom (all. Brand).

ARBITRO: Sig. Bram Van Driessche (BEL)

AMMONITI: Akomeah (C), El Hilali (M), Silcott-Duberry (C), Marshage (M), Casteldine (C)

Marcatori: 5′ Distelfeld (M), 49′ Anghelé (J), 92′ Mancini (J), 96′ rig. Huijsen (J)

Maccabi Haifa: Greis; Feingold, Kay Laish, Eissat; Shibli, Ben Shimol (77′ Pahima), Hermesh, Otachi (84′ Elmichly), Khalaili; Kahvic (67′ Razon), Distelfeld (67′ Levi). All. Degu.

Juventus: Scaglia; S. Turco (46′ Valdesi), Dellavalle, Huijsen, Rouhi; Strijdonck (33′ Anghelè), Ripani (85′ Doratiotto), Nonge Boende (85′ Ledonne), Mbangula; Hasa, N. Turco (75′ Mancini). All. Montero.

Arbitro: De Gabriele (MLT)

La Redazione