Un punto per far festa: festeggiare gli ottavi e…la cassa!

Spalletti e i suoi hanno trascorso un bel po’ di ore per conto loro per valutare le mosse anti-Ajax: sono certi che qualcosa i Lancieri cambieranno. Al Napoli basta un punto per poter mettere in cassa il ritorno in Champions. Che non è un passaggio di poco conto. Perché, sempre a proposito di cassa, tariffario Champions alla mano, il passaggio agli ottavi vale di per sé 9,6 milioni di euro. A questo si aggiungono i premi economici di risultato, che attribuiscono a ogni vittoria il valore di 2,8 milioni: finora significa 8,4 milioni, e altrettanti sono ancora in gioco nelle ultime tre sfide con Ajax, Rangers e Liverpool. Il Napoli è partito già da una base di partenza di oltre 36 milioni solo per essere presente in Champions League, in base al ranking, al market pool e altri 15,64 milioni per la sola partecipazione alla fase a gironi. Insomma, al momento in tutto stiamo già attorno ai 45 milioni di euro. In attesa di fa festa con gli ottavi. Non male tenendo conto degli ultimi rossi di bilancio. A cui, ovviamente, va anche aggiunto l’incasso da botteghino di domani sera. Per essere l’anno zero del Napoli, è roba da fuochi d’artificio.

Il Mattino