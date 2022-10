SKY – Napoli-Ajax, designata la coppia di telecronisti

Domani pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,45, si giocherà per la quarta giornata del girone A di Champions League tra il Napoli e l’Ajax. Per la sfida in terra campana, non mancheranno le telecamere di Sky che ha designato la coppia di telecronisti.

Ore 18.45: Napoli-Ajax, Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Telecronaca Fabio Caressa, commento Luca Marchegiani. Bordocampo Massimo Ugolini, Francesco Modugno, Gianluca Di Marzio. Diretta Gol Maurizio Compagnoni

La Redazione