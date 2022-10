SERIE A FEMMINILE – Inter-A.c. Milan, si prevede il sold-out

C’è tanta voglia di derby, e i tifosi nerazzurri stanno rispondendo alla grande. La sfida della Serie A femminile tra Inter e Milan è alle porte e i biglietti per assistere al match di sabato 15 stanno andando esauriti. Restano le ultime disponibilità e l’invito è quello di affrettarsi per assicurarsi un posto allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni.

CLICCA QUI E ACQUISTA I BIGLIETTI

Quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque uscite stagionali: l’Inter di Rita Guarino è in testa alla classifica di Serie A e intende continuare nella sua corsa in questo entusiasmante campionato.

Dopo la vittoria contro il Como, si tornerà in campo sabato 15 ottobre e la ripresa è da segnare in rosso sul calendario: le nerazzurre affronteranno il Milan in un derby caldissimo.

L’appuntamento è per sabato 15 ottobre alle 14:30 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. I tifosi interisti avranno la possibilità di sostenere da vicino le ragazze di Rita Guarino: sono infatti in vendita i biglietti – al prezzo di soli 5€ (+ 1,5€ di prevendita) – per assistere al match.

I tagliandi, non nominativi, sono acquistabili al seguente link e permetteranno ai sostenitori interisti di seguire la partita dalla tribuna scoperta, dedicata appunto ai supporters nerazzurri.

L’atmosfera sarà unica e calda, con diverse attività di intrattenimento per tutti i presenti al Breda, a partire dai più piccoli.

Appuntamento dunque al 15 ottobre, per un grande derby!

Fonte: inter.it