Reunion azzurra a Milano: Ghoulam con Koulibaly e Jorginho

Una reunion tutta azzurra quella andata in scena ieri sera a Milano. L’ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam, rimasto svincolato al termine della scorsa stagione, si è fatto trovare in città dagli ex compagni Kalidou Koulibaly e Jorginho, oggi al Chelsea. I Blues sono in Italia, infatti, per il match di questa sera in Champions League a San Siro contro il Milan, occasione giusta per ritrovarsi dopo i tanti anni passati insieme nello spogliatoio azzurro. Ghoulam ha postato anche sui social la maglia di Kalidou.

Fonte: mattino.it