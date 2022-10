Pasculli: “Non mi aspettavo un Simeone subito così decisivo”

Pedro Pablo Pasculli, ax attaccante, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Sono molto felice per Simeone anche se non mi aspettavo che fosse subito così decisivo col Napoli. E’ un attaccante generoso, ha un furore agonistico eccezionale ed è bello che ci sia questo feeling con la gente. Del resto il rapporto tra Napoli e gli argentini è sempre stato eccezionale, Giovanni saprà ripagare con gol, sacrificio e dedizione l’affetto dei tifosi. Quando torna Osimhen? Beh giocherà il nigeriano, ma ci sarà spazio per tutti. In questo momento tutto fila liscio, chi entra segna, quindi non ci saranno problemi. E un tandem Osimhen-Raspadori o Simeone-Raspadori lo vedo molto bene. Simeone ai Mondiali? Difficile, se anche uno come Dybala- infortunio a parte- non ha la certezza di essere convocato… L’Argentina ha tanti attaccanti forti, ma Giovanni fa bene a crederci”