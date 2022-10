Napoli-Lobotka, probabile nuovo incontro con il rinnovo sullo sfondo

Come la carriera di un giocatore cambia da un anno, il passo è breve. E’ il caso di Stanislav Lobotka, da oggetto misterioso ed elemento fondamentale per il gioco del Napoli. Spalletti prima lo ha paragonato a Pizarro ai tempi della Roma, per poi definirlo Iniesta, insomma un professore del centrocampo. Per questi motivi che il club azzurro gli vuole prolungare il contratto fino al 2028. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, la trattativa procede spedita, è andata bene ad Amsterdam e non si esclude che ci possa essere un nuovo incontro con il suo entourage la prossima settimana.

La Redazione