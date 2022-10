Napoli/Bologna: aperto anche l’anello inferiore della Curva B

Domani sera il Napoli è atteso dall’ impegno Champions contro l’Ajax e domenica il Maradona riaprirà per la sfida al Bologna. E, in città, anche per la prossima di serie A si registra entusiasmo. Dovrebbe esserci, ancora una volta, una bella cornice di pubblico. Sono già esauriti i biglietti per i settori superiori di Curve e Distinti, per questo la società ha aperto anche l’anello inferiore della Curva B com’era accaduto già contro il Torino. Si prevede un altro pomeriggio ricco di passione a Fuorigrotta.