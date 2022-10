Maradona Jr: «Papà sarebbe stato orgoglioso di questo Napoli»

Lo dice quasi con le lacrime agli occhi Diego Armando Maradona Jr, il figlio del “Pibe de Oro” che non salta neppure una partita nello stadio che porta anche il suo nome.

«Il Napoli sta giocando meglio rispetto all’anno scorso e in estate ha perso tanti giocatori importanti – ha raccontato ai cronisti prima di ritirare il premio Scopigno-Pulici in memoria del padre al Salone d’Onore del Coni – Sì, questa squadra può arrivare fino in fondo in tutte le competizioni».

Secondo il 36enne, «il vero top player è Spalletti, un allenatore che riesce a entrare nella testa dei giocatori. Il giocatore simbolo? Simeone. Ha aspettato tutta l’estate per venire a Napoli e accetta di stare fuori, ma quando entra dà veramente tutto».

Da napoletano doc, Maradona Jr si è infine soffermato sul feeling mai sbocciato del tutto tra De Laurentiis e la tifoseria: «Questa piazza si esalta e si deprime facilmente – ha concluso – Ma il pubblico è maturato tanto, soprattutto dopo il furto che ci hanno fatto l’anno di Sarri. Il rapporto tra tifosi e società non è mai stato buono e credo che mai lo sarà. Da parte della società manca empatia. Da tifoso però non posso imputare niente a una dirigenza che ha portato il Napoli nell’èlite del calcio mantenendo i conti in regola».

Fonte: CdS