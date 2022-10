Josè Alberti: “Simeone viene dal River Plate, casa della tecnica e furbizia!”

Josè Alberti, intermediario argentino, è intervenuto su Radio Marte in MSL- Forza Napoli Sempre ): “Chi viene dal settore giovanile del River Plate, dove ti insegnano le tecniche individuali, la furbizia – e Simeone viene da quella squadra – diventa grande. Giovanni è rapido e vede molto bene il gioco e la porta: due mesi fa dissi ad un giornalista che se fosse arrivato al Napoli avrebbe fatto 16/20 gol per qualità tecnica e visione di gol. Questo Napoli è una squadra veramente molto buona. Però l’anno scorso il Napoli ha avuto l’occasione più grande di tutta la sua storia di vincere il campionato e se l’è fatta scappare perdendo contro lo Spezia, l’Empoli e via discorrendo. Ho paura che il Napoli non sia ancora capace di mantenersi costantemente al livello attuale, ma speriamo che possa diventarlo”