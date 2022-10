Il dubbio Rrahmani, Spalletti ha scelto il sostituto per la sfida contro l’Ajax

Tutta da decifrare la situazione di Rrahmani. Il difensore, come comunicato dal club dopo la partita di domenica, ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia sinistra che l’ha costretto a uscire a otto minuti dalla fine e ieri s’è limitato a un ciclo di terapie: gli esami strumentali necessari a chiarire il tipo di infortunio e di conseguenza i tempi di recupero sono in programma oggi. Alla vigilia di una passerella importante che ovviamente sarà costretto a saltare. Al suo posto? La prima idea è schierare Ostigard in coppia con Kim, e per il resto la linea difensiva davanti a Meret sarà completata da Di Lorenzo e da uno tra Olivera e Mario Rui. A centrocampo, invece, classica filastrocca Anguissa-Lobotka-Zielinski, e per finire tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia.

