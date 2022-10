Gaetano Fedele, ag.: “I veri affari del mercato del Napoli sono Simeone, Kravatskhelia e Kim”

Gaetano Fedele, agente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Il Napoli sta dimostrando di avere un rosa importantissima. Chiunque entri dalla panchina fa bene. Significa che c’è la fiducia di tutti. E’ un momento davvero molto positivo per gli azzurri, come testimoniano i numeri. Trovare un difetto a questa squadra è un esercizio complicatissimo al momento. Il Napoli, oggi, fa paura a tutti. In questa prima parte della stagione, solo nella gara con il Lecce ha giocato male, e nemmeno tanto male; con il Milan, forse, ha giocato un po’ peggio, ma l’analisi di quella prestazione deve tener conto della forza dell’avversario. Bisogna cercare l’ago nel pagliaio, insomma. Il ritorno di Osimhen?L’abbondanza a volte può creare qualche problema ma ho l’impressione che la squadra sia formata da ragazzi predisposti ad aiutarsi l’un l’altro. Simeone? A Cremona mi ha stupito. Avrebbe meritato di giocare dal primo minuto, secondo me, non foss’altro che per una questione di rotazioni. Lui è entrato con la caparbietà, la cattiveria, con la giusta mentalità. Sotto porta, il cholito è micidiale. Per certi versi, mi sembra di rivedere in lui il padre. E’ un calciatore positivo. I veri affari del mercato del Napoli sono Simeone, Kravatskhelia e Kim”.