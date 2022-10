[Foto] La partenza dell’Ajax verso Napoli. Out in tre per la sfida del “Maradona”

L’Ajax è in partenza, destinazione Napoli, dove domani affronterà gli azzurri per la quarta giornata del girone A di Champions League. Per la gara del “Maradona”, out per infortunio Kaplan e Rensch e per squalifica Tadic. Ecco la lista dei convocati.

Squad:

Maarten Stekelenburg

Jay Gorter

Remko Pasveer

Jurriën Timber

Calvin Bassey

Owen Wijndal

Daley Blind

Jorge Sánchez

Lisandro Magallán

Edson Álvarez

Davy Klaassen

Kenneth Taylor

Mohammed Kudus

Florian Grillitsch

Youri Regeer

Steven Bergwijn

Brian Brobbey

Lucas Ocampos

Lorenzo Lucca

Steven Berghuis

Francisco Conceição

Youri Baas

