Formisano (SSCN): “La maglia più venduta? Quella di Kvara”

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSCN, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, e tra le altre cose si è soffermato sulle maglie del Napoli e sul prossimo calendario. “La maglia più venduta? Probabilmente quella di Kvara. Sono sempre quelle degli attaccanti, ma in una squadra così forte sono tutte ben vendute”.

“Il calendario 2023 ci sarà, in questi anni ha fatto numeri importanti, abbiamo coinvolto oltre 200 aziende sponsor legate al territorio. Il prossimo anno il tema è ancora nella direzione della responsabilità sociale, parlerà di pace per sensibilizzare verso un comportamento per essere più rispettosi verso gli altri per evitare conflitti ad ogni livello”.