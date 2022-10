Dr. De Nicola: “Trattato bene, Rrahmani può rientrare in 4 settimane”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale SSC Napoli: “Per Rrhamani è quasi sicuro il suo rientro nel 2023, ma a causa della sosta del Mondiale. Se il ragazzo viene trattato bene in fase di terapia, poi, l’ex Verona può rientrare anche in 3-4 settimane. Il Napoli sta lavorando benissimo, come prevenzione agli infortuni muscolari. Sono pochissimi se guardiamo a quello che stanno vivendo Milan ed Inter. E poi Giuntoli ha fatto due squadre sul mercato, ed è stata una mossa saggia. Con le cinque sostituzioni, poi, è normale che si faccia ruotare la rosa per fare prevenzione. Spalletti si è adeguato perfettamente alle cinque sostituzioni, forse meglio di tutti. Non ha sbagliato nulla finora, né tecnicamente né dal punto di vista della gestione fisica. Come si rientrerà dal Mondiale? La preparazione sarà quasi uguale a quella estiva. E Spalletti è uno che parte fortissimo, già a febbraio lo rivedremo in grande palla. Il Napoli starà benissimo nei mesi in cui si deciderà il campionato, ci spero davvero. Quest’anno possiamo farcela per vincere lo Scudetto, abbiamo tutto dalla nostra parte. Il rientro di Osimhen? Di solito l’allenatore si prende una settimana per preparare al meglio un calciatore al rientro. Il fatto che il Napoli abbia allungato i suoi tempi di recupero significa che è stata fatta prevenzione per evitare una ricaduta. Anche perché le ricadute sono sempre peggio degli infortuni iniziali”.