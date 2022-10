De Canio: “Osimhen è un punto di riferimento di questo Napoli”

Gigi De Canio, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“C’è somiglianza tra le reti di Simeone con Milan e Cremonese? Sicuramente sono situazioni che vengono anche provate in allenamento, non proverei per niente di casualità. Chi gioca al calcio ha la capacità di intuire di dove arriva il pallone, la qualità di un giocatore si vede proprio dalla capacità di lettura.

Ritorno di Osimhen? Vanno verificate le sue condizioni, un contro è la guarigione clinica e un’altra è il ritmo gara.Osimhen è un punto di riferimento di questo Napoli, ma non mi meraviglierei che Spalletti continuasse con Raspadori. Chi arriva aspetta di cogliere l’occasione che nel corso della stagione capita, anche per trasferire che questa è la squadra del noi e non dell’io. L’importante è dare il proprio contributo e sentirsi uguale agli altri“.