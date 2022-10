Champions League – Real Madrid e PSG pari, M.City agli Ottavi

Pochi gol, tanti pareggi e primi verdetti ufficiali nelle partite del Martedì della quarta giornata di Champions League. Nel gruppo E il Salisburgo pareggia 1-1 con la Dinamo Zagabria e va al secondo posto a +2 punti sul Milan. Rallenta il Real Madrid, che pareggia 1-1 in casa dello Shakhtar Donetsk, resta saldamente al comando del gruppo F ed ipoteca la qualificazione agli Ottavi. Ne approfitta il Lipsia, che vince 2-0 a Glasgow con il Celtic e vola al secondo posto. Nel gruppo G si ferma anche il Manchester City, che impatta 0-0 in Danimarca con il Copenaghen ma si qualifica comunque con due turni di anticipo. Inglesi sempre in testa nel girone a +3 punti sul Borussia Dortmund, che pareggia 1-1 in casa con il Siviglia ma mette in cassaforte la qualificazione. Finisce infine 1-1 tra PSG e Benfica, come nella gara d’andata, un pareggio che permette ad entrambe le squadre di rimanere in testa nel gruppo H (Juventus) e di avvicinarsi sempre di più agli ottavi