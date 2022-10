Champions League – Milan ancora tonfo: 2-0 del Chelsea

Niente da fare per il Milan. I rossoneri cadono nuovamente con il Chelsea stavolta in casa per 2-0 nella 4ª giornata del gruppo E di Champions League. Partita indirizzata già nel primo tempo per i Blues con il rigore di Jorginho (con espulsione di Tomori) e dalla rete di Aubameyang. Con questa sconfitta il Milan precipita al terzo posto assieme alla Dinamo Zagabria a -2 punti dal secondo posto. La partita di Zagabria ora diventa decisiva per la squadra di Pioli per sperare ancora nella qualificazione agli Ottavi