Che disastro per la Juventus! I bianconeri perdono 2-0 in Israele con il Maccabi Haifa nella 4ª giornata del gruppo H di Champions League. Ancora una prestazione terribile per la squadra di Allegri mai pericolosa per tutto il match e che crolla sotto la doppietta di Atzili. Juve che viene agganciata al terzo posto proprio dal Maccabi Haifa, ora la qualificazione agli Ottavi comincia a diventare un vero miraggio