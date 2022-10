Casotti: “6-1 non ancora assorbito dall’Ajax, ma non mi aspetto novità”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Federico Casotti, Executive Producer Dazn ed esperto di calcio olandese: “L’Ajax arriva alla gara del Maradona con una vittoria che ha dato un po’ di morale alla squadra. La prestazione però è stata balbettante nel finale e ha confermato quanto il 6-1 col Napoli sia stato uno shock ancora da assorbire per i lancieri. Ha rischiato di farsi rimontare dall’ultima in classifica, ma al Maradona mi aspetto una grande prova d’orgoglio. E con tre punti in palio, la corsa per i primi due posti è ancora in discussione. Quindi il Napoli deve fare molta attenzione. L’Ajax quando ha trovato squadre di cilindrata superiore ha sempre perso, questo è un aspetto da dover considerare. Le olandesi sono squadre meno flessibili tatticamente, non mi aspetto cambi dall’approccio dell’Ajax. Forse l’intensità potrebbe cambiare. Probabilmente Schrueder riproporrà lo stesso assetto dell’andata, ma con un lavoro più attento all’approccio mentale della propria squadra. E a non mollare tutto alla prima difficoltà. Le assenze di Rensch e Tadic? Soprattutto quella di Tadic, c’è un discorso da fare. E’ il capitano, ma non ha avuto l’atteggiamento da capitano all’andata… L’Ajax è una squadra molto giovane, il serbo è comunque un riferimento. La sua e quella di Rensch saranno assenze pesanti dal punto di vista dell’esperienza, ma all’andata non hanno fatto granché. Soprattutto quando la squadra è andata letteralmente in panico nel secondo tempo della Crujiff Arena”.