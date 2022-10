CALCIO FEMMINILE – Debutto dell’ex Napoli Cafferata. Le pagelle della sfida contro il Brasile

L’Italia del c.t. Milena Bertolini perde di misura nel test amichevole di ieri pomeriggio al “Luigi Ferraris” contro il Brasile. Per le sudamericane decisiva la rete di Adriana con tiro a giro da dentro l’area di rigore. Nei minuti finale, esordio dell’ex Napoli Federica Cafferata. Ecco le pagelle della sfida in terra ligure.

Giuliani 6,5 – Qualche brivido quando deve impostare con i piedi dal basso ma si riscatta compiendo ottime scelte nelle uscite alte ma soprattutto salvando la sua porta con un guizzo di puro istinto. Dal 46’ Durante 6,5 – Nemmeno il tempo di sistemare i guanti che deve raccogliere il pallone in fondo al sacco. Reattiva sulla conclusione di Kerolin.

Lenzini 6 – Non è facile fronteggiare la qualità delle giocatrici brasiliane ma riesce comunque a tenere botta con grande determinazione, giocando il pallone corto senza paura.

Filangeri 6 – Guida la difesa con determinazione andando a raddoppiare sulle compagne di squadra per frenare la rapidità delle attaccanti verdeoro. Rischia nel primo tempo nell’occasione capitata a Geyse.

Boattin 5,5 – Ha il suo da fare nel confrontarsi con l’attacco brasiliano ma riesce comunque a limitare le bocche da fuoco verdeoro provando anche ad innescare la manovra ragionata. Nel secondo tempo soffre di più come tutta la difesa.

Galli 5,5 – Gioca esterno di destra nel 3-5-2 del ct Bertolini. Si adatta molto bene al ruolo cercando le discese andando al cross verso il centro dell’area con continuità. Perde il duello aereo e di fisico con Adriana in occasione del vantaggio verdeoro. Dal 70’ Polli s.v.

Greggi 6 – Fa densità in mezzo al campo andando a ringhiare sulle caviglie delle avversarie rallentando la manovra e recuperando diversi palloni importanti. Dal 62’ Cantore 6 – Si muove molto sul fronte d’attacco andandosi a prendere il pallone per innescare la manovra.

Rosucci 6 – Fascia da capitano al braccio, non si risparmia neanche un secondo. In fase di costruzione di gioco è sempre molto puntuale nel far girare il pallone e chiamando in causa anche la difesa.

Cernoia 5,5 – Chiude gli spazi alle avversarie andando anche ad attaccare l’area di rigore per aiutare le compagne nella fase offensiva. Nella seconda frazione di gara cala di intensità. Dall’87’ Cafferata s.v.

Bergamaschi 6 – Quando Galli va al cross stringe verso il centro per riempire l’area di rigore. Solito lavoro in fase di costruzione, percorre chilometri sulla fascia sinistra.

Giacinti 5,5 – La grinta e il sacrificio certamente non mancano. Potrebbe fare meglio in alcune situazioni come quando calcia addosso a Leticia il pallone del possibile 1-0. Dal 70’ Glionna s.v.

Caruso 6 – E’ la prima che va a fare pressing sulla difesa del Brasile cercando di sradicare il pallone dai piedi delle avversarie. Cerca spesso il dialogo con Giacinti nella fase offensiva.

Milena Bertolini 6 – Il risultato non sorride ma può comunque trarre spunti in vista della competizione iridata che si giocherà il prossimo luglio. La sua nazionale cede il passo di fronte alla qualità verde oro provando in tutti i modi nel finale di rientrare in partita. Paga le assenze.

