Bucchioni: “Spalletti ha visto meglio la coppia Ostigard/Kim”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto su Radio Marte in MS: “Il Napoli è sempre più una realtà del campionato, anche se sarà il tempo a dirci la verità. La squadra ha fornito squarci di grandissimo spettacolo. Mi godo questa squadra, riesce ad uscire da partite complicate come quella di domenica, grazie anche alla gestione di Spalletti. La Roma? In 10 contro 11 avrebbe dovuto fare una gran partita ma ha faticato, senza avere un’idea di gioco, poi si è fatto male Dybala. La Roma ha un calcio vecchio rispetto al Napoli. Milan e Atalanta invece giocano un calcio interessante. Il livello del campionato? Non penso si sia abbassato in assoluto. Il Napoli vince con personalità, qualità e vince in Europa. Poi è chiaro c’è la Juve che sta facendo male ma il campionato non è inferiore in assoluto. Chi al posto di Rrhamani? Spalletti, in allenamento, ha visto che la coppia dei centrali con Ostigard e Kim funziona meglio e per questo lo ha scelto, lasciando ancora in panchina Jan Jesus. Ostigard è un profilo interessante, è acerbo ma le qualità ci sono”.