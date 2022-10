Ajax e Bologna, il “Maradona” è pronto ad indossare il vestito dei gran galà

Sembrano lontani i tempi che a Napoli si contestava squadra e società, con ampi spazi vuoti al “Maradona”. In estate sembrava un clima di poca serenità, ma le prime vittorie, soprattutto le grandi imprese in Champions League, hanno cambiato le cose. Domani sera contro l’Ajax, come riporta il Mattino, saranno presenti 50 mila spettatori, bissando il numero di presenze contro il Liverpool. Anche per la sfida di domenica alle ore 18,00 contro il Bologna si procede verso un nuovo elevato tifosi, in tutto 100 mila spettatori. La macchina organizzativa guidata dall’Head of Operator del Napoli Alessandro Formisano sta curando gli ultimi dettagli, ma il “Maradona” è pronto ad indossare il vestito dei grandi galà.

La Redazione