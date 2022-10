UFFICIALE – De Rossi è il nuovo allenatore della Spal

Esonerato in giornata mister Venturato la Spal ha trovato il nome del sostituto: si tratta di Daniele De Rossi. Il club estense ha comunicato il successore senza, tuttavia, citarne il nome ma giocando attraverso la comunicazione sul tatuaggio impresso sul polpaccio dell’ex Campione del Mondo 2006. Prima avvenuta tecnica per mister De Rossi dopo l’esperienza da assistente del ct Mancini in Nazionale iniziata nel marzo 2021: debutto al Tombolato contro il Cittadella. Dopo otto giornate e due sconfitte consecutive, la Spal è attualmente quattordicesima in Serie B con 9 punti. Pianetagenoa.it