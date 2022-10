Spalletti (Mattino) 7,5 – Pochi dubbi: sul Napoli primo in classifica c’è il marchio a fuoco di questo allenatore senza macchia e senza paura. La gestione dei suoi attaccanti e delle staffette è una cosa da prendere, studiare e organizzare un master a Coverciano. Subito. La squadra gioca sempre su ritmi altissimi e non accusa mai la pressione. Uno per tutti, certo: ma soprattutto tutti per uno, ovvero per lui.

Premi qui per altre notizie