Simeone è l’uomo che ottimizza: entra e segna

SIMEONE – E non c’è cosa migliore per un attaccante, per un centravanti che vive per definizione nel nome del gol. Splendida concretezza e anche splendido atteggiamento: il Cholito è una delle più grandi e belle sorprese di questo Napoli imbattuto e vincente. Primo nel gruppo d’Europa, a un passo dalla qualificazione agli ottavi, e primo anche in campionato. In beata solitudine dopo il pareggio dell’Atalanta: «E’ sempre bello aiutare i ragazzi». Per uno che entra con la sua voglia e il suo spirito è praticamente la normalità. «L’energia me la dà il gruppo e me la danno i tifosi: sono molto carichi e caricano anche noi. E’ stata una bellissima giornata, abbiamo lottato fino all’ultimo per prendere tre punti importanti e ora dobbiamo continuare così».

Per la squadra e non solo: «C’era tanta gente per noi, lo merita».

Premi qui per altre notizie

Fonte: CdS