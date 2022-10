Serie A 9°giornata, Fiorentina – Lazio :Goleada biancoceleste!

Serie A 9°giornata, Fiorentina – Lazio :

Primo squillo della partita è per i viola con Jovic, tiro centrale rasoterra con Provedel che si impegna per negare la rete. Lo stesso portiere biancoceleste é attento sulla conclusione successiva di Ikone. Ma è la Lazio a passare in vantaggio con Vecino che sorprende la difesa e di testa infila la palla in rete. I padroni di casa tentano la rete del pari con Ikone ma la palla esce di poco. Gli uomini di Sarri non si fanno intimidire e firmano il raddoppio. Milinkovic Savic mette la palla in mezzo e Zaccagni di testa insacca. Sul finire di primo tempo traversa di Mandragora.Nella ripresa sempre biancocelesti pericolosi, il bomber Immobile sfiora la rete prendendo la traversa con un tiro da dentro l’area. Gli uomini di Italiano si fanno vedere con Jovic, ma il suo colpo di testa va sopra la traversa. Luis Albero prova a chiudere il match con un tiro dal limite, ma Terracciano para facilmente. Lo stesso spagnolo però pochi minuti dopo firma la terza rete. Tiro forte all’angolino. Nel recupero ancora laziali in gol. Il solito Immobile supera l ‘avversario e manda il pallone all’ incrocio.

Tabellino

FIORENTINA (4-3-3) – Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat (14′ st Barak), Mandragora; Ikonè (1′ st Gonzalez), Jovic, Kouame (27′ st Saponara). All. Italiano. A disposizione: Gollini, Venuti, Terzic, Ranieri, Milenkovic, Bianco, Maleh, Duncan, Zurkowski, Cabral, Cerofolini.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic (27′ st Hysaj); Milinkovic, Marcos Antonio (14′ st Luis Alberto), Vecino; Felipe Anderson (34′ st Pedro), Immobile, Zaccagni (34′ st Cancellieri). All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, Radu, Kamenovic, Cataldi, Basic, Romero.

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATORI: 11′ pt Vecino (L), 25′ pt Zaccagni (L), 41′ st Luis Alberto (L), 46′ st Immobile (L)

NOTE: Ammoniti: Amrabat, Igor , Mandragora, Dodo (F); Lazzari (L). Recupero: 1′ pt, 6′ st