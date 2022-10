Rigoni, ex calc.: “Simeone ha grandi abilità con un’intelligenza superiore alla media”

Luca Rigoni, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Ho giocato con Simeone ai tempi del Genoa, aveva già grande potenzialità. Era ancora giovanissimo quando è arrivato in Italia. Ha grandi abilità ed una fame interiore notevole con un’intelligenza superiore alla media. Purtroppo ieri non ho visto le immagini della gara del Napoli, ma sta facendo un campionato strepitoso supportato da un grande allenatore e una grande dirigenza. Oltre l’aspetto calcistico contano gli uomini, credo che Simeone abbia un’intelligenza fuori dal comune, mette in campo il proprio impegno ed è sempre al servizio della squadra e questo agli occhi dei tifosi è sempre ben visto. Credo che sia normale che le squadre di calcio guardino prima i conti. Il Napoli ha fatto grandi acquisti e giovani di prospettiva, può restare ai vertici fino alla fine del campionato. Udinese e Atalanta hanno rose non paragonabili a quelle del Milan e del Napoli. Grandi complimenti a queste squadre che stanno facendo grandi risultati. Credo che ogni squadra abbia fatto una preparazione mirata, i calciatori sono concentratissimi con i loro club per poi andare a fare i Mondiali”.