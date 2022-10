R. Pastore, giornalista: “Basterebbe andare all’estero per leggere sul Napoli”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Rosario Pastore, giornalista ex Gazzetta dello Sport: “Basterebbe andare un po’ all’estero e leggere i giornali di tutta Europa e rendersi conto quanta attenzione viene posta nei confronti del Napoli, a differenza di quanto accade a casa nostra. Il Milan è una rivale, Leao è in grande forma, il secondo gol dimostra una grande intelligenza. Mario Rui? Sono contento sia confermando il suo valore. È stato maltrattato per anni, ed era un peccato nei confronti di un professionista serio. Spalletti in queste cose è favoloso, sta dando la dimostrazione di ciò che può essere un suggeritore, oltre che un terzino che a volte si è concesso delle distrazioni.

Di Lorenzo? È nel cuore di tutti, dimostra tanto, in passato ha avuto qualche incertezza. Kvara? La sua azione personale, quella che ha dato al Napoli il rigore, è fenomenale. Critiche a Meret? L’imbecillità è talmente evidente in certe situazioni che non vale neppure la pena tenerne conto. È una vergogna che ancora oggi si gioisca quando la squadra di Insigne, in Canada, perde. L’imbecille ha voglia di esibirsi, quindi io non gli do proprio spazio. La bocciatura è sempre condannabile se preventiva, accanto agli imbecilli che parlano così, c’è anche chi era timorosa delle sorti del Napoli”.

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Napoli Centrale