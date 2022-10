Prova di forza contro la Cremonese: non esistono riserve, sono tutti titolari

La vittoria contro la Cremonese (l’ottava consecutiva includendo anche la Champions) proietta il Napoli al primo posto solitario e conferma che la squadra di Spalletti è in grado di reagire ai momenti di difficoltà come quelli dopo il pareggio di Dessers. Una macchina da gol implacabile, che arriva a 35 gol stagionali con 14 marcatori diversi, Lozano e Olivera gli ultimi ad aggiungersi alla lista e la sensazione che, di fatto, non esistano panchinari veri e propri in questa squadra, ma sono tutti titolari: Simeone entra la decide di nuovo sull’ennesimo cross perfetto di Mario Rui; Lozano la chiude dopo un contropiede perfetto trovando la prima marcatura stagionale; nell’ultima azione del match Olivera si unisce alla festa sfruttando il cross di Di Lorenzo. I tre gol decisivi arrivano tutti dalla panchina. In campo tra i titolari c’era Ndombélé, che deve ancora trovare la migliore condizione fisica, e nel finale è entrato Ostigard per l’infortunato Rrahmani. Ancora una volta decisivo Kvaratskhelia, che si procura il rigore e serve il pallone dell’1-3 a Lozano in uno scatto di altruismo.

Fonte: Il Mattino