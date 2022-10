Napoli & Apple, il sogno di ADL: la Serie A sbarca sulla “mela”

Non è stato un caso l’incontro di qualche giorno fa tra Aurelio De Laurentiis e Tim Cook, amministratore delegato di Apple insignito a fine settembre della laurea ad honorem dall’Università Federico II, che ha ormai da anni aperto un canale privilegiato con il colosso americano vista la presenza della Apple Academy nel nuovo polo universitario di San Giovanni. Secondo Calcio & Finanza, il patron azzurro sta coltivando il sogno di creare una sinergia tra la Serie A e il colosso di Cupertino: il progetto è quello di legare in Italia Apple tv ai diritti della Serie A per esportare il calcio italiano nel mondo, dopo che negli ultimi mesi Apple ha aperto allo sport, siglando accordi da 4,2 miliardi di dollari per 7 anni con la Major League Baseball (MLB) e da 2,5 miliardi per 10 anni con la Major League Soccer (dove giocano anche gli italiani Insigne, Criscito e Bernardeschi). Il progetto sarà discusso in Assemblea il 21 ottobre. Fonte: mattino.it