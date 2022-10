Napoli-Ajax al tedesco Zwayer: un precedente in stagione con le italiane

Napoli-Ajax è stata affidata a un arbitro tedesco esperto come Felix Zwayer, 41 anni e già un precedente con le italiane quest’anno: Juventus 1-2 Benfica, dove assegnò correttamente un rigore per la squadra portoghese. In carriera ha diretto più di 200 match in Bundesliga e vanta una buona presenza anche nelle competizioni internazionali con 23 direzioni in Champions League e 24 in Europa League. Più diradati, invece, gli arbitraggi con le nazionali (20 totali).

Fonte dei dati: transfermarkt.it