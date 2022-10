Dalla Lazio a Cremona in campionato, superate tutte in un sol boccone, passando per le notti stellate di Champions League con Liverpool e Ajax. Il Napoli di Luciano Spalletti non si ferma più: come riportato da Opta Italia, infatti, per la prima volta nella sua storia la squadra azzurra ha collezionato ben otto successi consecutivi in una singola stagione, considerando tutte le competizioni. Fonte: Mattino.it