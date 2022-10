Matteo Politano: “La sfida di Cremona ha avuto la svolta a metà ripresa”

Ha sbloccato la gara su calcio di rigore, con grande freddezza, spiazzando Radu. Matteo Politano a fine gara ha analizzato la prova del Napoli che ha vinto per 1-4 a Cremona, attraverso le pagine del Corriere dello Sport. «Giocando così tanto subentra anche un po’ di stanchezza: chi è entrato è stato bravo a dare la scossa che serviva. Devo dire che sta andando bene, sì, e tra l’altro sto giocando con continuità e sono contento. Posto questo, bisogna migliorare tanto: la stagione è ancora lunga e ci sarà un bel po’ da fare. I nostri tifosi: basta guardare gli spalti e vedere in quanti vengo a seguirci. E questa cosa ci dà energia. In campo diamo sempre tutti il massimo e credo che sia palese. Nella ripresa non riuscivamo più a trovare le soluzioni del primo tempo: il fatto è che subentra un po’ di stanchezza giocando ogni tre giorni, ma ripeto a darci la scossa ci hanno pensato i ragazzi entrati in corsa».

La Redazione