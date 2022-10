La prima gioia di Olivera è per la nonna scomparsa a settembre

La prima gioia napoletana non la dimenticherà Olivera, terzino uruguaiano arrivato dal Getafe in estate, ma sarà ancora più difficile relegarla all’oblio della memoria per la dedica fatta: subito dopo la rete Olivera ha mostrato un gesto alle telecamere con un sorriso tra la gioia e il nostalgico. Il gol è stato dedicato alla nonna scomparsa a settembre, quando lui era già in Italia: “È per te nonna, non ti dimenticheremo“, ha scritto sui propri social, lui che aveva dichiarato di essere molto legato ai suoi nonni.

Fonte: Il Mattino