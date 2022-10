La moviola di Cremonese-Napoli – Abisso “perdona” l’entrata di Dessers

Sufficiente la partita di Abisso (Il Cds vota 6), errori veniali sparsi. E’ attento nel concedere il rigore al Napoli, non difficilissimo vista la dinamica, sbaglia alcune scelte disciplinari (Dessers almeno giallo, siamo ai limiti dell’OFR). Ok la rete di Simeone, abbondantemente in gioco sul cross di Mario Rui, così come quella di Olivera.

ARANCIONE – Rischia molto Dessers: piede a martello sulla gamba sinistra di Mario Rui. Non affonda, non la tiene tesa, ma lo colpisce all’altezza della tibia (Mario Rui ha un buco sulla gamba). A prescindere dal colore del cartellino (il rosso sarebbe supportabile), Abisso sbaglia: non fa nulla.

CHIARO

Assegnato al Napoli un rigore chiaro: Bianchetti affronta Kvaratskhelia in area, cerca il pallone con la gamba destra e non lo trova (è il georgiano a toccarlo con la punta della gamba sinistra). A quel punto, al di là di ricostruzioni fantasiose, è il piede sinistro di Bianchetti che tocca nettamente il piede destro di Kvara, che finisce per auto sgambettarsi.

No rigore Meite e Anguissa si trattengono a vicenda: concorso di colpa, giusto non concedere il rigore.

VAR: Di Bello6 Si limita al compitino… ino.

E. Pinna (Cds)