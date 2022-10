La festa dei seimila tifosi del Napoli a Cremona: un esodo azzurro

Seimila tifosi del Napoli nel settore riservato agli ospiti, un esodo che ha portato il tifo azzurro a sostenere la squadra anche a Cremona, in una sfida tutt’altro che semplice e con la possibilità di andare primi da soli. In realtà, erano molti di più i tifosi partenopei perché si erano “mimetizzati” negli altri settori pur di vedere la partita della propria squadra del cuore. Chi indossava i colori azzurri fieramente, chi invece un po’ più nascosto per evitare problemi, ma alla fine, al gol di Politano, sono stati tutti scoperti, nascondersi era ormai inutile. I gol del Napoli sono stati accompagnati da veri e propri boati, come se avesse segnato la squadra di casa. Un clima di festa nel rispetto della propria fede calcistica, con una rivalità sentita che non è sfociata in nulla di grave: il bello del calcio è anche questo.

Fonte: Il Mattino