La difesa azzurra – Kim, un totem, Mario Rui assist al bacio

Nonostante la si definisca da più parti una gara dal risultato troppo pesante per la Cremonese, in realtà, la difesa azzurra, non è stata mai particolarmente in affanno. Il reparto arretrato ha gestito bene le situazioni che si sono presentate, non ha disdegnato qualche sortita in avanti, vedi Rrahmani e il portiere partenopeo non ha dovuto effettuare interventi di rilievo. Il giudizio ed i voti de Il Mattino:

MERET 6

Poco più di uno spettatore non pagante. Perché i pericoli dalle sue parti si contano sulla punta delle dita di una mano sola. Si limita ad aiutare i compagni della difesa nella gestione del pallone. Attentissimo anche nelle giocate con i piedi e rapido nel far ripartire subito l’azione quando i compagni sono ben piazzati.

DI LORENZO 6,5

Cominciamo dalla fine, ovvero il cross per il gol di Olivera. Perché quella è la ciliegina sulla torta. Prima aveva lavorato aggiungendo tre piani di pan di Spagna, un paio di passate di crema e quattro stati di panna per ingolosire il tutto. Non sbaglia un appoggio, un passaggio, un contrasto, un recupero. Praticamente perfetto.

RRAHMANI 6,5

Tunnel e traversa. Si presenta con un bigliettino da visita raffinato. Più da trequartista che da stopper. Fallita la prima grande palla gol, ritorna nella sua zona di competenza e ci mette la solita attenzione. Si lascia scappare Dresser soltanto una volta e rischia grosso. Salvato dall’arrivo in aiuto di Kim.

KIM 6,5

Un totem lì dietro. Eppure c’è ancora qualcuno che prova a sfidarlo nei duelli aerei. Sciocchi. Perché quando stacca di testa non ce ne è per nessuno. Fisicamente ingestibile. Ogni volta che un avversario lo punta nell’uno contro uno lui lo rispedisce nella sua metà campo. Gigante buono, molto buono per il Napoli.

MARIO RUI 6,5

Apparentemente più bloccato sulla linea difensiva. Si stacca poco, praticamente solo quando deve. E allora anche i duetti con Kvara non sono la solita costante della gara. Nella ripresa si libera dai blocchi e inizia a macinare chilometri. Confeziona l’assist per la testa di Simeone che vale gioco, partita e incontro.